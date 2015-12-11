СНБО принял секретное решение по военно-техническому сотрудничеству "с некоторыми странами"

На официальном сайте президента обнародован указ Петра Порошенко №695 о введении этого решения в действие.

Документом были внесены изменения в решение СНБО от 28 августа 2015 года «О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами».

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В указе отмечается, что текст решения СНБО является тайным.

Контроль за его выполнением возлагается на секретаря СНБО (ныне эту должность занимает Александр Турчинов).

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