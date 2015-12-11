В Раде предлагают лишить Барну права на участие в 5 заседаниях

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Как пояснил первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник, парламент должен проголосовать за соответствующее предложение на ближайшем пленарном заседании.

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Как сообщал УНИАН, во время выступления в Верховной Раде премьер-министра Яценюка Барна, который собирает подписи за выражение недоверия правительству, подошел к трибуне и подал Яценюку букет красных роз. После этого Барна поднял Яценюка и вынес из-за трибуны. К Барнеподбежали депутаты из фракции «Народный фронт» и начали его бить. К этой драке присоединились депутаты из «БПП».

Позже пресс-секретарь фракции «БПП» Тарас Пастушенко заявил, что фракция исключила Барнуиз своего состава в связи с сегодняшним инцидентом на заседании парламента.

В то же время Барна заявил, что вышел из состава фракции «Блок Петра Порошенко».