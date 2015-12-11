В ЕС еще не знают, когда именно будет принято решение по санкциям для России: они будут продлены, но неизвестно когда

Скорее всего, это произойдет до Рождественских праздников, то есть до конца декабря этого года, сказал журналистам в пятницу в Брюсселе высокопоставленный дипломат, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Относительно санкций, то еще возможно, что это может произойти на заседании Совета ЕС по иностранным дел (в понедельник, 14 декабря), но, скорее всего, этого не будет. Как вам известно, во время заседания постоянных представителей стран ЕС не было достигнуто единство. Это касается не содержания, а процедуры. Надо посмотреть, что произойдет за эти выходные на уровне послов и в понедельник утром. Но по состоянию на сейчас, это не планируется", - сказал он.

По мнению высокопоставленного дипломата, скорее всего, ЕС вернется к этому вопросу позже. "У нас для этого есть время - до конца января. Я думаю, это произойдет до Рождества", - предположил он. (Рождество в Европе празднуют 24-25 декабря.)

По словам европейца, дискуссия идет "исключительно вокруг процедуры".

"Нет обсуждения относительно содержания, не обсуждаются какие-то имена. Я думаю, что мы примем все, как есть. Но дискуссия ведется относительно того, когда это должно быть сделано и на каком уровне. Скорее всего, это произойдет на уровне постоянных представителей и пунктом А (без обсуждения) на заседании Совета, скорее всего, не в понедельник, но это не должен быть Совет по иностранным делам. Когда это согласовано на уровне постоянных представителей, это может быть любой Совет, потому что нет разногласий в отношении самих санкций", - подчеркнул он.

Также этот вопрос не будет рассматриваться на следующем саммите ЕС на уровне глав государств и правительств. "Я не думаю, что главы государств и правительств будут это обсуждать", - считает дипломат.