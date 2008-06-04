Ехануров надеется, что Россия не перейдет от слов к делу

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ надеется, что руководство РФ не будет реагировать на советы Госдумы относительно выхода из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в случае присоединения последней к ПДЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Тбилиси.

«Я думаю, что у Украины есть свои национальные интересы, и мы будем действовать в соответствии с ними. Ну а Дума, я думаю, подумает по поводу того, что те тесные связи, которые есть между нашими народами и между двумя экономиками все-таки будут содействовать тому, чтобы кроме заявлений дальше никаких не было действий», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Государственная дума Российской Федерации приняла заявление, в котором предлагает руководству страны в случае присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) или форсирования вступления в Альянс считать это ее односторонним выходом из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве и рассмотреть вопрос о выходе России из этого двустороннего документа.