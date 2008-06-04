Луценко успокоил Кернеса и Добкина: пока рано зашивать карманы

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО подтвердил наличие у следствия доказательств о причастности некоторых представителей власти Харькова к организации наркотрафика, который проходил через территорию Украины и ряду смежных государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал во вторник на пресс-конференции в Харькове, отвечая на вопрос журналистов о том, что раньше в сообщениях говорилось об участии в наркоторговле не только работников милиции, но и некоторых представителей власти Харькова.

Комментируя, в частности, заявления мэра Харькова Михаила ДОБКИНА о том, что это провокации против него и у задержанных «выбивают» показания о его причастности к наркобизнесу, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «К сожалению, это не новость, когда харьковские чиновники разного уровня, опережая возможные обвинения, в причастности к тем или другим правонарушениям используют пресс-конференции и голословные обвинения в адрес органов внутренних дел».

В то же время министр заявил, что ему лично «не известно о каких-либо показаниях в отношении ДОБКИНА по делу о харьковском наркотрафике».

«Я могу подтвердить лишь, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, что задержанные наркодилеры, а также другие лица, причастные к организации наркотрафика, действительно дают показания, которые могут свидетельствовать о причастности к криминальным деяниям должностных лиц Харьковского горсовета. Это правда. Но пока они проходят в качестве свидетелей. И именно в таком качестве был, как вы знаете, наверное, приглашенный господин секретарь Харьковского горсовета (Геннадий КЕРНЕС – УНИАН) для дачи показаний. В пятницу он не явился для предоставления показаний, надеемся, что завтра он, уже будучи утешенным тем, что ЛУЦЕНКО уехал, придет в милицию и даст все необходимые показания. В данном случае в качестве свидетеля он обязан это сделать – прийти и дать показания. И не только он».

При этом министр сообщил о расследовании других фактов злоупотреблений харьковских должностных лиц. «Милиция занимается расследованием злоупотреблений в сфере земельных отношений, которые также, очевидно, рано или поздно будут связаны с тем или другим чиновником местной власти. Как вы понимаете, без их участия незаконное отчуждение земли не могло бы состояться. Также существует ряд резонансных дел, в том числе и покушение на жизнь и здоровье человека, дающего показания, которые могут свидетельствовать также о причастности к этим делам достаточно высокопоставленных чиновников», - сообщил министр внутренних дел.

Однако, отметил Ю.ЛУЦЕНКО, «начинать бурно на это реагировать и демонстрировать всем зашитые карманы нет смысла». «Милиция не собирается задерживать кого-либо из чиновников с двумя граммами подброшенного порошка, пока я министр внутренних дел. Этого не было и не будет», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

В марте этого года при Комитете Верховной Рады по борьбе с организованной преступностью и коррупцией была создана Рабочая группа по расследованию причастности правоохранительных органов Харьковской области и других должностных лиц к наркоторговле. Группа была создана на основании обращения депутатов Харьковского горсовета, в котором были изложены факты, которые, по мнению депутатов, свидетельствуют о причастности ряда высокопоставленных харьковских чиновников, в частности мэра Харькова М.ДОБКИНА и секретаря горсовета Г.КЕРНЕСА, к организации торговли наркотиками на территории Харькова и Харьковской области. Комиссия поручила Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины проверить факты, приведенные в обращении депутатов, для принятия мер по устранению нарушений требований закона и при наличии оснований – привлечение виновных лиц к ответственности.

Вчера, 3 июня, члены Комитета ВР по борьбы с организованной преступностью и коррупцией на пресс-конференции в Харькове заявили, что в ходе расследования дел о деятельности мощного наркосиндиката в Харьковской области, в который проходят свыше 100 лиц, фигурируют и представители городской власти областного центра.

Также 3 июня министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО после совещания с коллективом Управления МВД в Харьковской области отстранил от должностей около 40 сотрудников областной милиции в рамках расследования дел о наркоторговле в регионе.

По словам министра, руководители отстранены от работы по результатам масштабной «проверки наркотрафика», которую МВД проводило в Харьковской области по поручению Комитета Верховной рады Украины по вопросам борьбы с преступностью.