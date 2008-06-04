В ВР выясняют, кто напакостил в системе «Рада»

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что главная причина проблем в работе системы «Рада», которые возникли вчера во время голосования за закон с предложениями Президента о наполнении доходной части бюджета, – «человеческий фактор».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на сессии парламента.

«Основная причина – это человеческий фактор, то есть, нет никаких технических проблем», – отметил А.ЯЦЕНЮК.

«В силу нарушения технологической инструкции система не была перезагружена, и, таким образом, не позволила активизировать новых 11 карточек народных депутатов (вчера 11 народных депутатов Украины, зарегистрированных вместо депутатов-совместителей, приняли присягу – УНИАН), и записать их в соответствующие фракции, и вывести (на табло – УНИАН) результаты голосования», – объяснил Председатель ВР.

А.ЯЦЕНЮК также подчеркнул, что «человеческий фактор» мог «повлечь за собой беспрецедентные последствия». По его словам, если бы вчера не был принят упомянутый закон, то в Государственный бюджет Украины не были бы привлечены 140 млрд. грн. «Я уже не говорю о политических последствиях и политических заявлениях, которые бы раздавались с разных сторон по поводу фальсификации результатов голосования», - добавил он.

Кроме того, Председатель ВР отметил, что сейчас готовится окончательный акт служебного расследования. «В соответствии с требованиями трудового законодательства мной будет принято решение по данному вопросу», – сказал А.ЯЦЕНЮК.

В то же время он сообщил, что сейчас «система работает».

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 июня, во время голосования за закон с предложениями Президента о наполнении доходной части бюджета произошел сбой в электронной системе «Рада». На заседании ВР присутствовал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Председатель ВР попросил технический персонал парламента подать ему заявления об увольнении в связи со сбоем в системе «Рада» при голосовании за упомянутый закон. «Подайте мне заявления об освобождении от занимаемых должностей, если не умеете работать», - сказал он.

11 декабря во время голосования за назначение Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра был также констатирован сбой в системе «Рада» - не сработали карточки трех депутатов.

Тогда специальная межведомственная комиссия в составе специалистов СБУ и Института проблем математических машин и систем НАНУ проводила проверку относительно вмешательства в работу системы «Рада».