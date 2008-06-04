Жвания: результаты анализов по делу об отравлении Ющенко - фальшивка

Народный депутат, свидетель по уголовному делу по факту отравления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Давид ЖВАНИЯ снова заявил, что в 2004 году кандидат на пост главы государства не был отравлен, а результаты анализов, которые проводились по тому делу, являются сфальсифицированными.

Об этом Д.ЖВАНИЯ заявил в интервью Би-Би-Си.

“Это было обычное пищевое отравление. Диагноз выставили в первый же день и таких отравлений бывает достаточно много у каждого третьего человека в мире. Это панкреатит. В день, когда он обратился к врачам, все они сделали именно такой вывод. Я там присутствовал. Потом решили, что он должен лететь в Австрию. Я был против, как человек, который принимал решение и был одним из ближайших. Поскольку предлагаемая клиника ничего к панкреатиту или подобным делам не имеет. То был кардиологический центр...”, - отметил депутат.

Он утверждает, что версию об отравлении В.ЮЩЕНКО придумали в его избирательном штабе.

“Именно версия отравления ЮЩЕНКО возникла не в его голове, а у его штабистов. И они сделали такое заявление. Заявление сделал господин ЗИНЧЕНКО, которого уполномочил штаб. Сначала, что это биологическое оружие, химическое. Не важно – это было эмоциональное действие”, - сказал Д.ЖВАНИЯ.

По словам депутата, он был против таких заявлений.

“Я, как один из руководителей штаба, был против, поскольку говорил, что мы станем заложниками положения, если заявим об отравлении. Я говорил, что это, по сути, ударит по нас, поскольку мы в первую очередь испугаем население, которое будет неадекватно себя вести. Меня не послушали. Тогда я просил Виктора ЮЩЕНКО, чтобы он не подтверждал до момента. Поскольку тогда об отравлении никто не говорил, но после заявления ЗИНЧЕНКО все бегали и пытались прикрыть зад”, - заметил Д.ЖВАНИЯ.

Отвечая на вопрос, относительно анализов об отравлении, он сказал, что все анализы – “абсолютная подделка”.

При этом депутат подчеркнул, что заявление об отсутствии факта отравления – это его “четкое убеждение” и “гражданская позиция”. “Поскольку это дело – самый больший страх ЮЩЕНКО. Он этого боится больше всего. Прокуратуры в стране больше нет, главная там Партия регионов и представители администрации. Они начали, по сути, шантажировать Президента. Сейчас он действует так, убивая достижение прошлых лет, потому, что он этого боится”, - утверждает Д.ЖВАНИЯ.

Комментируя информацию о возбуждении в отношении него уголовного дела, он отметил, что это дело и дело по обвинению министра внутренних дел и его соратника по Гражданскому движению “Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО является политическим давлением и преследованиям. Поскольку “готовится так называемая операция “широкая коалиция“, ту активную часть фракции, которая для администрации, понятно, не будет принимать в этом участие, по отношению к ней осуществляется политическое давление. “Сегодня происходит запугивание непослушных, чтобы было больше тех, кто подписывал бы новую коалицию. На этом основании возбуждены абсолютно незаконные уголовные дела по ЛУЦЕНКО, по ЖВАНИИ и по другим”, - заявил депутат.

Как сообщал УНИАН, во время президентской избирательной кампании осенью 2004 года В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела о его отравлении до сих пор не завершено.

30 мая Д.ЖВАНИЯ уже заявлял, что В.ЮЩЕНКО в 2004 году не был отравлен.

Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО опроверг заявление Д.ЖВАНИИ о том, что в 2004 году В.ЮЩЕНКО не был отравлен.