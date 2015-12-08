В МИД заявили, что результаты переговоров в Минске не утешают

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время отчета о деятельности министерства со времени формирования нынешнего состава Кабинета министров.

Климкин отметил, что "Минские договоренности должны быть не продолжены, а выполнены".

"Относительно дальнейшей встречи - мы обсуждаем министерскую встречу, возможно, еще до конца этого года, но дата будет определяться содержанием, а не наоборот...", - заявил Климкин.

Читайте такжеБайден: Украина должна со своей стороны выполнять Минские договоренности

Он сообщил, что на следующей встрече хочет поднять в первую очередь вопросы безопасности и гуманитарной ситуации, а также расширение возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Результат зависит от того, готова ли российская сторона продвигаться дальше... Возможно, сначала мы обсудим по телефону, а потом будем собираться", - сказал Климкин.

Министр напомнил, что сегодня в Минске собираются рабочие подгруппы и Трехсторонняя контактная группа по Донбассу. "Но то, что я вижу на сегодня, это, увы, не утешает", - заявил Климкин.