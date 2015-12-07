Порошенко заявил, что США считают недопустимой реализацию "Северного потока-2"

Об этом говорится в заявлении Порошенко по итогам переговоров в Киеве с Байденом, отмечают в пресс-службе главы государства.

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"В ходе переговоров обсуждалась практическая и политическая поддержка со стороны США в укреплении энергетической безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Порошенко выразил благодарность Байдену за абсолютно четкую позицию и поддержку насчет недопустимости реализации проекта "Северный поток-2".

"Эту позицию мы поднимаем во время переговоров с Европейским Союзом, с отдельными членами Европейского Союза, и мы уверены в том, что, развивая энергетическое сотрудничество в рамках предыдущих договоренностей, Договора об основании энергетического сообщества, Европа становится более конкурентоспособной и более независимой от политического давления со стороны кого-либо, включая Российскую Федерацию", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк проинформировал, что Украина предложила европейским партнерам в рамках ведения единой энергетической политики провести жесткую экспертизу проекта строительства российского газопровода "Северный поток-2" и заблокировать этот проект, поскольку он является антиевропейским и антиукраинским.

Группа европейских компаний в сентябре этого года подписала соглашение с российским "Газпромом" о расширении сети трубопроводов "Северный поток" (Nord Stream), проложенных по дну Балтийского моря в обход Украины в Германию.

26 ноября правительства 10 европейских стран обратились в Еврокомиссию с письмом, в котором заявили, что проект строительства "Северного потока-2" противоречит интересам ЕС. Документ подписали главы правительств Болгарии, Чехии, Эстонии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии. Они призвали провести тщательную проверку проекта газопровода и призвали к широкому обсуждению "Северного потока-2" на саммите ЕС в декабре.