Байден рассказал, где существует "настоящая" демократия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

Байден заявил о важности поддержки гражданского общества и независимых СМИ.

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"Сильное гражданское общество является критически важным для будущего Украины", - подчеркнул вице-президент США.

По его словам, "не существует настоящей демократии там, где нет сильного гражданского общества".

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Байден сегодня перед встречей с Порошенко уже провел встречу с представителями гражданского общества. Он обсудил возможные пути, каким образом Соединенные Штаты могут быть надежным партнером в отношениях также и с украинским гражданским обществом.