Ислямов пожаловался на давление международного сообщества на Меджлис из-за блокады Крыма

Об этом заявил глава штаба "Гражданской блокады Крыма" Ленур Ислямов, передает "112 Украина".

"Я вчера приехал в Киев, сам переговорил с лидером Меджлиса, у нас был совет. Сейчас я еду обратно и буду объяснять людям на месте. Так как в Крыму назревает гуманитарная катастрофа, то на Джемилева и Чубарова оказывается очень сильное давление не со стороны Украины, а со стороны международного сообщества, это Франция и другие. Они до конца нас не понимают", - сообщил он.

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При этом Ислямов доволен, что правительство начало обращать внимание на блокаду и намерено в законодательной плоскости закрепить требования крымских татар.

"Мы довольны, что украинский политикум внял нашим требованиям и стремлениям и что в законодательной плоскости будут приниматься решения в плане, чтобы запретить движение грузовых фур на территорию, оккупированную врагом", - пояснил он, добавив, что при принятии соответственных законодательных норм облегчится задача участников блокады.

"Также мне бы хотелось, чтобы в ВР в законодательной плоскости был принят закон о запрете энергопоставок на оккупированную территорию", - добавил Ислямов.

Ранее Ислямов анонсировал еще одну блокаду Крыма и заявил о начале морской. "Между энергетической и морской блокадой Крыма будет еще одна блокада, и о ней скоро узнаете, сейчас говорить пока не буду. На днях о ней узнаете", – отметил координатор гражданской акции по блокаде Крыма.