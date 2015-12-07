Яценюк: Украина выполнила все обязательства по безвизовому режиму и рассчитывает на положительное решение
13:55, 07 декабря 2015Политика
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Украина на текущий момент выполнила все взятые на себя обязательства по введению безвизового режима с Евросоюзом и ожидает положительных выводов Еврокомиссии.
Фото УНИАН
Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сказал премьер-министр Арсений Яценюк.
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«Мы ожидаем финальный отчет, который будет опубликован 15 числа (декабря - УНИАН). Украина выполнила все обязательства, которые брала для того, чтобы был введен безвизовый режим. Мы надеемся на положительное решение наших европейских партнеров. И такое решение - если оно будет - должно быть обнародовано 15 числа (декабря - УНИАН)», - сказал Арсений Яценюк.
Напомним, эти выводы будут опубликованы в финальном отчете Еврокомиссии предположительно 15 декабря.
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