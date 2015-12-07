Корбан госпитализирован с гипертоническим кризом - пресс-секретарь
Сегодня ночью лидера партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Геннадия Корбана госпитализировали в одну из больниц Днепропетровска.
Об этом сообщила пресс-секретарь УКРОПа Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.
«Сегодня в 3 ночи Геннадий Корбан был госпитализирован с острой болью в грудной клетке. Адвокаты вызвали сотрудников райотдела, и они сопроводили Корбана в медицинское учреждение», - написала она.
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Как отметила Кравчук, по словам адвоката Евгения Пашко, врачи диагностировали ишемическую болезнь и гипертонический криз II степени. Сейчас Корбан находится в больнице в Днепропетровске.
Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября в Днепропетровске. В дальнейшем силовики перевезли его в Киев.
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Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно. В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.
Решение Печерского райсуда обжаловали и защитники Корбана, и Генеральная прокуратура.
Защита считает избранную судом меру пресечения незаконной и необоснованной, а ГПУ наоборот добивается ареста Корбана.