Корбан госпитализирован с гипертоническим кризом - пресс-секретарь

Об этом сообщила пресс-секретарь УКРОПа Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

«Сегодня в 3 ночи Геннадий Корбан был госпитализирован с острой болью в грудной клетке. Адвокаты вызвали сотрудников райотдела, и они сопроводили Корбана в медицинское учреждение», - написала она.

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Как отметила Кравчук, по словам адвоката Евгения Пашко, врачи диагностировали ишемическую болезнь и гипертонический криз II степени. Сейчас Корбан находится в больнице в Днепропетровске.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября в Днепропетровске. В дальнейшем силовики перевезли его в Киев.

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Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно. В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.

Решение Печерского райсуда обжаловали и защитники Корбана, и Генеральная прокуратура.

Защита считает избранную судом меру пресечения незаконной и необоснованной, а ГПУ наоборот добивается ареста Корбана.