У Шокина просят не допускать к работе судей, которые причастны к осуждению майдановцев

Как сообщает сайт ГПУ, соответствующее ходатайство направили в Высшую квалификационную комиссию судей.

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В частности, как отмечается, речь идет о продлении срока отстранения от должности судьи Соломенского районного суда г. Киева и судьи Деснянского районного суда Киева, которые подозреваются в вынесении заведомо неправосудных постановлений об избрании в отношении участников Революции Достоинства предупредительных мер в виде содержания под стражей, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 375 УК Украины.

В ГПУ уточнили, что за совершение указанного уголовного правонарушения предусмотрено наказание в виде лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.