Порошенко: продление санкций против РФ предоставит гарантии от полномасштабного наступления
Продление санкций против России предоставит определенные гарантии от полномасштабного наступления и будет способствовать возвращению временно оккупированных районов Донбасса под суверенитет Украины.
Об этом сообщил президент Петр Порошенко сегодня во время выступления в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) по случаю 24-й годовщины ВСУ, передает корреспондент УНИАН.
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«Продление санкций предоставит определенные гарантии от полномасштабного наступления россиян и создаст лучшие условия для усиления международного давления нашей коалиции на Москву в вопросе возвращения оккупированных районов Донбасса под суверенитет Украины», - заявил глава государства.
При этом Порошенко подчеркнул, что о Крыме также никто не забыл.
Как сообщал УНИАН, президент Украины планирует 16 декабря посетить Брюссель, чтобы поставить окончательную точку в вопросе продления санкций против России.
2 декабря министр иностранных дел Испании заявил, что в ЕС достигнута договоренность продлить введенные против РФ экономические санкции еще на 6 месяцев.
По его словам, существует "общее согласие" двигаться в этом направлении. Это решение должно быть только формально подтверждено.