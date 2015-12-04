Порошенко: продление санкций против РФ предоставит гарантии от полномасштабного наступления

Об этом сообщил президент Петр Порошенко сегодня во время выступления в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) по случаю 24-й годовщины ВСУ, передает корреспондент УНИАН.

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«Продление санкций предоставит определенные гарантии от полномасштабного наступления россиян и создаст лучшие условия для усиления международного давления нашей коалиции на Москву в вопросе возвращения оккупированных районов Донбасса под суверенитет Украины», - заявил глава государства.

При этом Порошенко подчеркнул, что о Крыме также никто не забыл.

Как сообщал УНИАН, президент Украины планирует 16 декабря посетить Брюссель, чтобы поставить окончательную точку в вопросе продления санкций против России.

2 декабря министр иностранных дел Испании заявил, что в ЕС достигнута договоренность продлить введенные против РФ экономические санкции еще на 6 месяцев.

По его словам, существует "общее согласие" двигаться в этом направлении. Это решение должно быть только формально подтверждено.