Федерация работодателей подтвердила визит Фирташа в Украину
В Федерации работодателей Украины ожидают выступления председателя ФРУ Дмитрия Фирташа на съезде, который состоится 2 декабря.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе федерации.
В пресс-службе подчеркнули, что участие Фирташа в съезде ФРУ ожидается, но доподлинно не известно, прибудет ли он в Украину.
Как сообщал УНИАН, Фирташ был задержан в Вене 12 марта 2014 года по запросу Федерального бюро расследований США, помещен в следственный изолятор и освобожден под подписку о невыезде после внесения залога в размере 125 млн евро.
Ордер на его арест был выдан окружным судом американского штата Иллинойс летом 2013 года.
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В начале апреля в США Фирташу предъявили обвинение в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.
30 апреля этого года Фирташ на заседании суда в Вене отказался от добровольной экстрадиции в США.
В конце мая суд запретил его экстрадицию, не исключив политических мотивов при вынесении американским судом ордера на арест. Следующие полгода Фирташ ожидал получения решения суда. Ему вернули заграничный паспорт, и он может ехать в Украину. Рассмотрение апелляции австрийской прокуратуры на решение первой инстанции состоится в следующем году.
25 ноября Deutsche Welle сообщила, что Фирташ вернется в Украину и 2 декабря примет участие в съезде Федерации работодателей Украины, которую он возглавляет.
Украина - одна из немногих стран, в которую Фирташ может выехать из Австрии. Олигарх не может путешествовать в более чем 100 стран, с которыми у США подписано соглашение об экстрадиции.
29 ноября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Фирташ после прибытия в Украину будет задержан.