Порошенко на полях конференции в Париже встретился с Эрдоганом
19:50, 30 ноября 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко на полях климатической конференции в Париже, в отличие от президента РФ Владимира Путина, проводит встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Порошенко встретился с Эрдоганом / twitter.com/stsegolko
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.
«Президенты Украины и Турции проводят переговоры», - написал он.
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Как сообщалось, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что президент России Владимир Путин не планирует встречу с лидером Турции Эрдоганом во время климатического саммита ООН, который начался в Париже.
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