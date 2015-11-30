Порошенко на полях конференции в Париже встретился с Эрдоганом

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

«Президенты Украины и Турции проводят переговоры», - написал он.

Читайте такжеАнкара подтвердила планы Эрдогана и Путина не встречаться в Париже - Reuters

Как сообщалось, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня заявил, что президент России Владимир Путин не планирует встречу с лидером Турции Эрдоганом во время климатического саммита ООН, который начался в Париже.