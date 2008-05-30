Ющенко дал еще одну желтую карточку Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал очередную желтую карточку правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, выступая на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, В.ЮЩЕНКО отметил, что всегда в мае в Украине наблюдается дефляция, вместо этого в этом году планируется, что инфляция в мае будет составлять 1%.

«Это - желтая карточка. Это - свидетельство, что действия, которые на протяжении 5 месяцев предпринимаются властью, неэффективны», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Президент уже заявлял, что дает правительству желтую карточку. «Инфляция – это тест для власти, инфляция – это тест для правительства. То, что происходит сегодня, – это желтая карточка для правительства», – отметил тогда глава государства.

Как известно, согласно футбольным правилам, вторая желтая карточка предусматривает удаление игрока из поля.