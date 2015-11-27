Гройсман не видит реальных оснований для развала коалиции и коалиционного правительства

14:45, 27 ноября 2015
Политика
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Реальных оснований для развала коалиции и коалиционного правительства нет.

УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Владимир Гройсман на пресс-конференции.

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"Я не вижу сегодня реальных оснований для развала коалиции и коалиционного правительства", - отметил Гройсман.

В то же время он не исключил, что "определенные изменения в правительстве произойдут".

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Отметим, ранее в СМИ появлялась информация из неофициальных источников о том, что на посту премьера Арсения Яценюка могут сменить на Наталию Яресько.

В свою очередь сам Арсений Яценюк обращался к Раде с просьбой внести новые кандидатуры на должности некоторых министров, признавая, что "были допущены некоторые ошибки", но обещая исправить их "с новыми людьми".

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