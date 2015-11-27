Парубий объявил о "принятии" ВР без голосования обращения к миру о признании Голодомора геноцидом

Как передает корреспондент УНИАН, текст документа первый вице-спикер зачитал в сессионном зале парламента.

"Украина в 1932-1933 годах пережила страшную трагедию – Голодомор, который унес миллионы человеческих жизней. Преступный коммунистический тоталитарный режим путем насильственного изъятия продовольствия, блокады сел и целых районов, запрета выезда за пределы охваченной голодом Украины, свертывания сельской торговли, репрессий в отношении несогласных умышленно создал для украинцев такие жизненные условия, которые были рассчитаны на их физическое уничтожение", - говорится в нем.

Такая политика режима, отметил он, является преступлением против человечности, в соответствии с Конвенцией ООН от 9 декабря 1948 года о предотвращении преступлений геноцида и наказания за него.

Парубий подчеркнул, что руководство СССР блокировало любую информацию о реальной ситуации в Украине и сознательно дезориентировало мировую общественность.

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"Тем не менее, некоторые иностранные журналисты, которые побывали в окруженной железным занавесом и охваченной голодом Украине, сумели своими публикациями донести миру правду о преступлении убийства миллионов людей", - говорится в проекте обращения.

В то же время сегодня, отметил Парубий, Украина вновь стала жертвой агрессии "сталинских последователей из Кремля".

"Украина противостоит не только агрессии с востока, но и масштабному информационному нашествию, которое опирается на ложь. Агрессор снова выстраивает стену пропаганды, чтобы скрыть свои преступления. И сегодня, как и восемь десятков лет назад, Украина требует слова правды, чтобы мир знал", - подчеркнул он.

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Верховная Рада, отметил первый вице-спикер, выражает благодарность всем государствам мира, которые сегодня поддерживают Украину в противостоянии с агрессором, а также всем, кто сегодня доносит правду о событиях в Украине до мировой общественности.

"Хочу, чтобы это заявление, при общей поддержке, считалось как заявление Верховной Рады Украины", - сказал Парубий и призвал всех украинцев завтра в 16:00 зажечь свечу памяти жертв Голодомора.

После этого депутаты минутой молчания почтили память погибших.

Несмотря на то, что голосования за обращение в сессионном зале не было, Парубий обратился к примерно 50 присутствующим депутатам с вопросом, есть ли общая поддержка зала, чтобы это обращение было принято Верховной Радой. Депутаты не высказали возражений и первый вице-спикер сказал: "Будем считать, что это заявление принято Верховной Радой Украины".

На сайте Рады соответствующий проект постановдения №3525 не значится как принятый.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2006 года Верховная Рада приняла закон "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", которым Голодомор признан геноцидом украинского народа.

Официально признали Голодомор геноцидом украинского народа более 20 стран мира.