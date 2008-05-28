Яценюк напомнил, что Конституция – не политическая реклама

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК считает недопустимым переформатирование Конституции под партийные интересы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Одесской областной государственной администрации.

«В нынешних политических условиях конституционные изменения используются в узкополитических целях отдельных политических сил. Речь идет о том, что хотят отформатировать Конституцию как устав той или иной партии. Это – крах построения государства», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, «если форматировать Конституцию под текущую ситуацию, то это будет означать, что будет Конституция личностей”. Это означает, отметил А.ЯЦЕНЮК, что “это Конституция той или иной политической силы. И это не означает, что эта Конституция является документом нации и государства».

Как считает руководитель парламента, процесс подготовки к внесению изменений в Конституцию начат правильно. “Но, как всегда, на этом поприще начинаются те или иные инсинуации», - констатировал он.

“Я могу гарантировать, что сейчас появится еще энное количество редакций Конституции, поднимут, в частности, вопрос статуса языка, государственного устройства федерализма. Каждый же хочет электоральные баллы перед выборами», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Между тем, подчеркнул он, «Конституция – не политическая реклама. Поэтому моя позиция четко формулируется: кардинальных изменений государственного устройства не должно быть”. В то же время, председатель Верховной Рады Украины настаивает на «завершении политической реформы в форме парламентско-президентской республики».

По его словам, «первый шаг сделан, теперь нужно сделать второй, а именно: изменить полномочия местных администраций, передать исполкомы местным советам и предоставить администрациям наблюдательные функции».

«Только после того, как проживем многие годы в этой системе координат, тогда сможем говорить о том, кто какую республику хочет. Конституция не может меняться каждый год», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

“Не научившись выполнять Конституцию, принятую в 1996 году, мы сейчас декларируем намерения принять новый Основной Закон. Но если предыдущую Конституцию не выполняем, где гарантии, что будем выполнять новую? Поэтому на текущем политическом этапе я выступаю за приостановку внесения изменений в Конституцию Украины», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

“В современных общественно-политических и социально-экономических условиях изменение Конституции приведет к разбалансированию государственной власти», - подчеркнул руководитель ВР.

«Относительно наработанных проектов законов, которые определяют изменения полномочий органов местного самоуправления и государственных администраций, то имеем дело с непопулярными вещами. Думаю, что усиление полномочий местных госадминистраций должно сопровождаться полным изменением системы местного самоуправления и органов исполнительной власти на местах», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По мнению председателя парламента, предполагаемое перераспределение полномочий, в частности предоставление права местным администрациям останавливать акты органов местного самоуправления – ничего полезного не принесет обществу. “От этого не станет ни больше средств в областном бюджете, ни социальные программы не станут лучше. Иными словами, эти изменения не влияют непосредственно на уровень социально-экономического развития. Поэтому принятие таких законов должно осуществляться в цельном комплекте общей реформы местного самоуправления и местных госадминистраций”, - сказал он.

Председатель Верховной Рады Украины также считает, что сейчас не ко времени и вопрос административно-территориальной реформы.

А.ЯЦЕНЮК выразил мнение, что сейчас нет ни кадров, ни условий для осуществления административно-территориальной реформы. «Если мы ее начнем, у нее будет такая же судьба, как у предыдущей», - пояснил он.