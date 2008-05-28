Подольский суд остановил следственные действия ГПУ по делу Луценко

Сегодня Подольский районный суд г. Киева своим решением приостановил досудебное следствие уголовных дел, объединенных в одно, по обвинению министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в нанесении легких телесных повреждений мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ и в злоупотреблении служебным положением в связи с использованием служебного самолета.

Об этом УНИАН сообщил адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Юрий МАРТЫНЕНКО.

«Сегодня я подал жалобу в Подольский районный суд Киева на безосновательное возбуждение уголовного дела, и судья этого суда - он же председательствующий Василий БОРОДИЙ - принял жалобу в производство, как этого требует Уголовно-процессуальный кодекс: открыл производство по жалобе и приостановил досудебное следствие Генеральной прокуратуры», - сказал Ю.МАРТЫНЕНКО.

При этом он заметил, что постановление судьи он лично занес в канцелярию Генеральной прокуратуры Украины. По словам Ю.МАРТЫНЕНКО, досудебное следствие приостановлено до рассмотрения жалобы по существу на заседании, которое состоится в следующий понедельник, 2 июня, в 16.00.

Ю.МАРТЫНЕНКО выразил убеждение, что уголовные дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО были возбуждены безосновательно.

«Я не исключаю, что дела были возбуждены безосновательно. В том числе, против лица (что касается вопроса служебного транспорта – УНИАН)», - сказал адвокат.

По его словам, полеты Ю.ЛУЦЕНКО авиатранспортом организовывал не сам министр, о чем свидетельствуют соответствующие проверки, а поэтому адвокат удивлен, что в этом кто-то нашел вину министра.

Как сообщал УНИАН, 18 января после заседания Совета национальной безопасности и обороны между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ возникла драка.

24 января прокуратура Киева проинформировала, что “по факту инцидента, который произошел 18 января 2008 года по окончании работы СНБО Украины, во время которого Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ были умышленно нанесены легкие телесные повреждения, возбуждено уголовное дело в отношении другого участника этого события согласно ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины”.

26 мая Генеральная прокуратура Украины переквалифицировала уголовное дело, которое было возбуждено в отношении Ю.ЛУЦЕНКО из-за инцидента с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ из “нанесения легких телесных повреждений” на “должностное преступление”.

Кроме того, вчера, 26 мая, после допроса в Генпрокуратуре Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что его также обвиняют в использовании служебных самолетов в личных целях.