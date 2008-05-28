Черновецкий от Герман получил “правительственную телеграмму”

На официальном веб-портале Киевской городской власти обнародованы оригиналы поздравлений Леониду Черновецкому с переизбранием городским головой Киева на досрочных выборах.

Среди стандартных документов там есть и довольно интересные. В частности, телеграмма, отправленная от имени регионалки Анны Герман, заявлена почему-то как “правительственная”.

Из Крыма поздравление “по случаю несомненной победы” пока что не объявленный победителем Черновецкий получил еще 25 мая. То есть в самый день выборов...

Но самое оригинальное поздравление Черновецкий получил от президента Всеукраинского союза организаций многодетных Василия Маринченко. Этот господин не только, единственный среди желающих поздравить Черновецкого, позволил себе намеки что-то на ранее переданное мэру (вероятно тоже приветствие). Но и посвятил победе нового-старого мэра стихотворение ...

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