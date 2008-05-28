Россия готова платить больше за ЧФ - лишь бы не выводили?

В МИД России не исключают рассмотрения вопроса о повышении арендной платы за пребывание Черноморского флота на Украине в случае переговоров с Киевом о продлении сроков его нахождения на украинской территории, сообщает Газета.ру. «Если бы на каком-то этапе мы сели и стали обсуждать все вопросы, и украинская сторона стала бы говорить, что ее не устраивает плата, давайте прибавлять, то, наверное, эти вопросы, как и другие, могли бы быть рассмотрены. Но мы до этой стадии еще не дошли, поэтому я говорить о том, готовы мы или нет, сказать не могу», - сказал посол по особым поручениям МИД России Владимир Дорохин.

По его словам, в настоящее время Россия ежегодно платит Украине за Черноморский флот около $100 млн.

Также России непонятна спешка Украины и ее настойчивость в желании вывести Черноморский флот из Крыма в 2017 году. Такие слова Дорохина приводит "Новый регион". Посол отметил, что вопрос о сроках пребывания российского флота в Севастополе должен быть решен намного позже.

Он подчеркнул, что Россия никогда не скрывала, что хочет сохранить свое присутствие в Севастополе и после 2017 года, так как Черноморский флот там стоит уже 225 лет. «Мы хотим, чтобы он продолжал и дальше там стоять, так как условия на Черном море являются для него идеальными», – пояснил он, отметив, что сейчас они просят Украину лишь отложить вопрос о пребывании Черноморского флота на более поздний срок.

«На это наши украинские коллеги говорят, что в наших же интересах решить эту проблему как можно быстрее, так как у флота РФ будет больше времени подготовиться, чтобы вывод кораблей прошел цивилизованно. За заботу, конечно, спасибо, но почему они считают, что для вывода флота нам нужно около 10 лет? Это наш флот, и голова за него должна болеть у нас», – сообщил Дорохин, уточнив, что, очевидно, для подобной спешки у украинской стороны есть другие причины.