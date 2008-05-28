Яценюку предлагают возглавить партию «Единый Центр» – СМИ

Председателю Верховной Рады Арсению ЯЦЕНЮКУ предлагают возглавить партию "Единый Центр".

Об этом пишет газета "Дело" в №604 (90) от 28 мая 2008г., ссылаясь на имеющуюся в ее распоряжении информацию.

По данным издания, 12 июля состоится всеукраинский учредительный съезд партии "Единый Центр". Накануне съезда "Единый Центр" активизировал работу по привлечению новых членов партии.

По информации газеты, "в ближайшее время к политсиле БАЛОГИ могут присоединиться несколько депутатов от блока НУ-НС. Этому способствовали результаты досрочных выборов в Киеве, которые продемонстрировали низкий рейтинг политических сил, входящих в мегаблок", отмечается в статье.

"Сейчас на Банковой выстраивается очередь из тех, кто желает присоединиться к новому политическому проекту", - пояснил один из членов партии "Народный Союз Наша Украина". В частности, ведутся переговоры с "Порой" Владислава КАСЬКИВА, Партией защитников отечества Юрия КАРМАЗИНА и Украинской народной партией Юрия КОСТЕНКО", пишет "Дело". "Неофициальное согласие на союз с "Единым Центром" уже дала Народно-демократическая партия, а также другие партии-"карлики".

Источник в НУ-НС отметил, что "о присоединении отдельных народных депутатов к партии БАЛОГИ может стать известно уже в субботу, когда состоится заседание политсовета мегаблока". По неофициальным данным, пишет газета, к "Единому Центру" могут присоединиться губернатор Днепропетровской области Виктор БОНДАРЬ, Киевской - Вера УЛЬЯНЧЕНКО, Львовской - Николай КМИТЬ, Винницкой - Александр ДОМБРОВСКИЙ.

"ЯЦЕНЮКУ в новом проекте БАЛОГИ отводят главенствующую роль", - пишет издание, отмечая, что "ему уже не раз предлагали возглавить "Единый Центр", однако глава парламента пока не соглашается". Коллеги по блоку НУ-НС расценивают это как желание А.ЯЦЕНЮКА дождаться "наиболее выгодного предложения".

"Он уже возглавлял политическую силу (избирательный список НУ-НС), однако тогда не имел "золотой акции". Теперь ЯЦЕНЮК на это не согласится, он хочет иметь вокруг себя проверенных людей", - объяснил один из депутатов. Этого, по словам источника газеты, спикер достигает путем "расстановки" на руководящие должности в госструктурах людей, с которыми он имеет опыт работы в Одессе и Крыму. При этом публично "нашеукраинцы" расценивают возможность того, что ЯЦЕНЮК возглавит "Единый Центр", как маловероятную.