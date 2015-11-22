"Самопомич" готова выйти из коалиции, если Кривой Рог "сольют" Вилкулу - источник

Фракция партии "Самопомич" готова выйти из парламентской коалиции, если в Кривом Роге результаты выборов городского главы подтасовывают в пользу Юрия Вилкула.

Об этом УНН стало известно из источников в самой фракции.

"По информации источника, официально об этом могут заявить уже на следующей сессионной неделе, если ситуация в Кривом Роге, где результаты выборов городского главы подтасовывают в пользу Юрия Вилкула, не вернется в законное русло и не будут выполнены требования "Самопомочи" относительно установления истинных результатов голосования", - говорится в сообщении.

Напомним, наиболее горячие головы фракции начали говорить вслух о необходимости дистанцироваться от власти еще летом, но тогда решили дождаться местных выборов. Позже от такого шага "Самопомич" сдерживало нежелание демонстрировать коллективный демарш вместе с "ляшковцами".

"Теперь, похоже, ситуация дошла до точки кипения и развал коалиции становится все более реальным", - отметил источник.

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