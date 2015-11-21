Правительство назначит выплаты участникам Евромайдана, которые получили телесные повреждения

Правительство приняло решение назначить выплаты всем участникам Евромайдана, которые получили тяжкие телесные повреждения и повреждения средней тяжести.

Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил на встрече с участниками Евромайдана, пострадавшими во время событий зимы 2013-2014 годов, проинформировали УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Председатель правительства напомнил, что все семьи погибших героев Майдана уже получают соответствующую помощь от государства.

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«Для того, чтобы работа по выплатам была постоянной, нам надо скоординировать вашу деятельность и наших профильных министерств: Министерства здравоохранения, Министерства социальной политики», - обратился он к участникам встречи.

Яценюк попросил вице-премьер-министра – министра культуры Украины Вячеслава Кириленко ускорить процедуру формирования единого реестра пострадавших во время Евромайдана.

Кроме этого, Яценюк подчеркнул важность вопроса социальной адаптации, реабилитации, трудоустройства пострадавших участников Майдана.