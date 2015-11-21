Правительство назначит выплаты участникам Евромайдана, которые получили телесные повреждения
Председатель правительства напомнил, что все семьи погибших героев Майдана уже получают соответствующую помощь от государства.
Правительство приняло решение назначить выплаты всем участникам Евромайдана, которые получили тяжкие телесные повреждения и повреждения средней тяжести.
Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил на встрече с участниками Евромайдана, пострадавшими во время событий зимы 2013-2014 годов, проинформировали УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.
Председатель правительства напомнил, что все семьи погибших героев Майдана уже получают соответствующую помощь от государства.
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«Для того, чтобы работа по выплатам была постоянной, нам надо скоординировать вашу деятельность и наших профильных министерств: Министерства здравоохранения, Министерства социальной политики», - обратился он к участникам встречи.
Яценюк попросил вице-премьер-министра – министра культуры Украины Вячеслава Кириленко ускорить процедуру формирования единого реестра пострадавших во время Евромайдана.
Кроме этого, Яценюк подчеркнул важность вопроса социальной адаптации, реабилитации, трудоустройства пострадавших участников Майдана.