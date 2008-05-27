Ющенко хочет, чтобы Канада высказалась четко и ясно по Голодомору

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Оттаве дал интервью канадской телерадиокомпании СBС.

Как сообщает пресс-служба главы государства, главные темы беседы – Голодомор 1932-33 годов в Украине и его признание международным сообществом, украинско-российские отношения, в частности в контексте евроатлантического курса Украины, вопросы энергетической безопасности.

Говоря о важности установления исторической правды о Голодоморе и признании его международным сообществом актом геноцида украинского народа, В.ЮЩЕНКО подчеркнул важную роль Канады в этой теме. Он, в частности, заметил, что для украинской стороны очень важно собрать воспоминания свидетелей Голодомора от представителей украинской общины, проживающей в Канаде.

«Очень важно, чтобы Канада высказалась четко и ясно, что Голодомор является геноцидом украинского народа. Я надеюсь, завтра Палата общин парламента Канады как раз примет такое решение», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Интервью вышло в эфир 27 мая в 5 утра по киевскому времени.

*** Национальная сеть телерадиокомпаний Канады CBC основана в 1936 году как государственная радиокомпания. Вещание ведется на английском, французском и на восьми языках коренных жителей Канады.

Сеть имеет четыре круглосуточных телеканала, которые освещают канадскую проблематику, а также международный телеканал CBC Newsworld, входящий в первую пятерку новостийных каналов мира.