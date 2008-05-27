Жвания говорит, что у Ющенко депутатов ломают через колено

Заявление президента Виктора Ющенко в день выборов о смене своих избирательных предпочтений стало сигналом для избирателей НУНС и повлияло на явку избирателей блока.

Такое мнение в понедельник в эфире "Свободы слова" высказал глава избирательного штаба НУНС на выборах в Киеве Давид Жвания.

"Он (президент) осознанно заявлял в день выборов о том, что он поменял свои политические взгляды. Я думаю, что на этот раз он голосовал совершенно за другую политическую силу", - сказал Жвания.

"Я благодарен тем киевлянам, которые не пришли на выборы. Это было самое честное решение в ситуации, когда непонятно что происходит в стране", - заявил он.

По его словам, президент "не только понимает (что его политическая сила проиграла на выборах), но и собственноручно ее разрушил на этих выборах. Перспективы у него в Киеве нет никакой".

Жвания подчеркнул, что в ходе всей избирательной кампании происходили "чудеса внутри блока, нас ломали через колено".

"Незадолго до выборов состоялся разговор президента с Юрием Луценко, где было сказано, что после выборов НУНС будет в коалиции с блоком Черновецкого. Луценко ответил, что такого не будет, и начались дела о гражданстве и уголовное дело против министра внутренних дел", - рассказал бывший соратник Ющенко.

Говоря о выборах в Киеве, депутат высказал мнение, что те, кто "хотел превратить Киев в Сталинград, своего добились – это выглядело как Сталинград".

Жвания обвинил в происходящем в стране секретариат президента, куда, по его словам, в последнее время "вызывают депутатов по одному, ломают через колено, чтобы развалить коалицию".

Депутат заявил, что "ни один из членов "Народной самообороны" не будет называть себя с приставкой "Наша Украина", в то же время он подчеркнул, что "сценарий секретариата президента по развалу коалиции не пройдет." "Мои коллеги по фракции сделают все, чтобы коалиция сохранилась", - добавил он.

Жвания убежден, что глава секретариата "мечтает о временном правительстве, где он (Балога) будет премьером". "Никто этого не допустит", - заявил депутат.

Украинская правда