«Широкая коалиция» фактически уже действует - советник Тимошенко

Между Президентом и Партией регионов давно существует неформальная коалиция. Об этом заявил Олег Медведев, советник премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в эфире «Свободы слова» на ICTV.

Медведев утверждает, что сейчас в Украине происходит практическая реализация сценария «широкой коалиции».

«За последний месяц Президент Ющенко больше времени провел с Ринатом Ахметовым, чем с Юлией Тимошенко. И там давно заключена неформальная коалиция, которая юридически никак не легализована, но де-факто существует. И сейчас задача стоит только в том, чтобы эту фактическую коалицию через разные политические интриги вырулить и она стала юридической коалицией и смогла сформировать легальное юридическое правительство», цитирует Медведева ICTV.