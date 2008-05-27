Яценюк: Украине необходимы юридические оценки ПАСЕ

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отмечает необходимость для Украины тех юридических оценок, которые поступают из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом председатель ВР заявил во время встречи с членами Мониторингового комитета ПАСЕ, которые находятся в Украине с двухдневным визитом по приглашению руководителя украинского парламента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, по словам спикера, «мы полагаемся на вашу точку зрения относительно ситуации в нашем государстве. На ваши рекомендации, которые поступают в адрес Украины. Для нас очень важно иметь подобную независимую оценку. Оценку того, как наше государство продвигается дальше, насколько являются эффективными наши реформы. Мы ценим и благодарим вас за вашу заинтересованность процессами в Украине и возлагаем на вас большие надежды».

Руководитель украинского парламента охарактеризовал членам Мониторингового комитета политическую ситуацию в Украине. В частности, А.ЯЦЕНЮК рассказал о важности внеочередных выборов осенью прошлого года для преодоления политического кризиса в государстве. «Мы имели преждевременные выборы, но пока еще не достигли политической стабильности. В то же время на сегодняшнем этапе очередные досрочные выборы - не единственный путь преодоления политического кризиса. Ради стабильности украинские политики должны сплотиться. И это наш путь молодой демократии», - отметил председатель ВР.

По его словам, сегодня отечественным политикам нужно помочь составить график ради достижения политической стабильности и определенных высоких стандартов политической зрелости.

Также А.ЯЦЕНЮК поблагодарил членов Мониторингового комитета ПАСЕ за рекомендации относительно изменений в отечественном избирательном законодательстве и подчеркнул необходимость реформирования существующей избирательной системы в Украине.