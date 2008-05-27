Севастопольская ГГА готова ставить вопрос о роспуске горсовета

Севастопольская городская государственная администрация готова к тому, чтобы ставить вопрос о роспуске горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН.

«У нас тоже лопнуло терпение. От имени председателя горгосадминстрации (Сергея КУНИЦЫНА), и от имени товарищей по работе хочу сказать, что мы готовы в судебном порядке ставить вопрос о признании действий горсовета противозаконными, коррупционными», - сказал В.КАЗАРИН. Он, в частности, обратил внимание на то, что исполнительной власти «до сих пор неизвестно, на какие средства проводился или там референдум, или опрос, или и то, и другое - это не может проводиться на частные деньги. Нельзя так поступать с вопросом государственной важности».

По словам В.КАЗАРИНА, «мы готовы к тому, чтобы ставить вопрос о роспуске городского совета. Основаниями к этому являются, в том числе, не одно, два и не десять, а уже несколько десятков решений городского совета, которые опротестованы прокуратурой, другими силовыми органами, нами в судах». «По всем нашим искам к городскому совету все решения судов до одного в нашу пользу. По всем обращениям в суд против нас городского совета ни по одному вопросу не было принято решения, удовлетворяющего иск городского совета. Что называется, 10:0 в пользу городской администрации, - вся история наших отношений друг к другу через судебную систему», - добавил первый заместитель главы исполнительной власти города.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Городской совет Севастополя на внеочередной сессии решил провести 24 мая изучение общественного мнения.

Согласно решению от 8 апреля, горсовет намеревался провести 25 мая местный (консультативный) референдум по вопросу недоверия Севастопольской городской администрации, однако 15 мая Хозяйственный суд АРК запретил Севастопольскому горсовету проводить 25 мая местный референдум, а 22 мая подобное решение принял Хозяйственный суд города Севастополя, запретив Севастопольскому горсовету принимать какие-либо решения по проведению 25 мая других форм опроса населения относительно Севастопольской городской государственной администрации и ее председателя.

В этот же день, 23 мая, около 20 Севастопольских организаций политических партий и общественных организаций приняли решение провести в Севастополе с 24 по 26 мая изучение мнения граждан города Севастополя по таким вопросам: «Выражаете ли Вы недоверие Севастопольской городской государственной администрации в ее действиях по передаче земель г. Севастополя различным субъектам хозяйствования под застройку?» и «Должен ли Севастопольский городской совет принять решение о недоверии председателю Севастопольской городской государственной администрации КУНИЦЫНУ С.В. в связи с передачей Севастопольской городской государственной администрацией различным субъектам хозяйствования земель г. Севастополя под застройку?».

Подписавшие документ также решили «для изучения мнения граждан города Севастополя по вышеуказанным вопросам использовать отпечатанные бюллетени по местному референдуму с оплатой их изготовления за счет партийных средств». При этом заявлялось, что изучение мнения будет проводиться на общественных началах и в местах пребывания граждан в удобное для них время.

26 мая горсовет Севастополя заявил, что 98,36% принявших участие в референдуме и опросе высказали недоверие горгосадминистрации. По данным горсовета, из 289 тыс. 678 граждан Украины, включённых в список, бюллетени получили 191 тыс. 318 человек (64,05%).

В то же время, В.КАЗАРИН опроверг заявления горсовета о количестве проголосовавших на местном референдуме. Он подчеркнул, что, по официальным данным милиции, по состоянию на вечер субботы из 187 так называемых участков для опроса «реально были открыты 52, то есть, меньше трети». Первый заместитель председателя добавил, что на этих «52-х участках более-менее активность наблюдалась где-то на 26-28 участках». «В результате же нам заявляют, что 191 тысяча людей пришла на участки, и при этом 98% выразили недоверие», - подчеркнул он.