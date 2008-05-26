Яценюк: конституционную реформу нужно остановить

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что процесс конституционной реформы в Украине нужно приостановить. Об этом председатель ВР заявил сегодня во время встречи с членами Мониторингового комитета ПАСЕ, которые находятся в Украине с двухдневным визитом по приглашению руководителя украинского парламента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, касаясь вопроса Конституционной реформы, А.ЯЦЕНЮК выразил мнение, что «Конституционная реформа на сегодняшний день используется политиками как оружие в политической борьбе. В то время как Конституция - это документ нации, а не политиков”.

“Как по мне, нет причин создавать новую Конституцию, нам лишь нужно внести изменения в Конституцию, которые бы закрыли политические дыры в Основном законе. Это и будет стабилизация ситуации. А сейчас процесс конституционной реформы нужно приостановить», - подчеркнул председатель Верховной Рады на встрече с членами Мониторингового комитета ПАСЕ.