В Одессе стартовала гражданская акция «Мы – за НАТО!»

Сегодня на Соборной площади Одессы состоялся многотысячный митинг общественности в поддержку вступления Украины в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, открывая акцию, аспирант одного из вузов Алексей ПОЛЕГКИЙ заявил, что эта акция «является общей гражданской инициативой ряда организаций, направленной на разъяснение населению важной миссии Северо-Атлантического альянса, мы хотим проинформировать о многочисленных преимуществах, которые будут иметь украинцы после вступления в НАТО, показать преимущества от присоединения Украины в Альянс».

По его словам, «вход в структуры Евро-Атлантического союза открывает нам путь к объединенной Европе, к модернизации экономики и армии, гарантирует целостность страны и нерушимость ее границ».

Как заявил военнослужащий Александр ГУБАР, который принимал участие в миротворческой миссии в Боснии и Герцеговине, «воины украинского подразделения имели возможность лично убедиться в важной миссии НАТО для поддержания мира и спокойствия между народами».

«Приведу лишь один пример, как отреагировали жители провинции на завершение конфликта, который удалось погасить при содействии воинов международной группировки, - прибавил он. - Первый трамвай, который вышел на маршрут после боевых действий в украинской зоне ответственности, был окрашен в цвет нашего государственного флага». Это засвидетельствовало уважение местных жителей к миссии воинов, которые берегут мир под эгидой Северо-Атлантического альянса.

По словам студента Одесского государственного аграрного университета Богдана ИЛИКА, «опыт наших соседей – Польши, Венгрии, Чехии и других, вступивших ранее в НАТО, лишний раз подтверждает значительный рост зарубежных инвестиций в развитие экономики этих стран. Например, в 1997 году в польскую экономику было инвестировано 2,7 млрд. долл., а после вступления этой страны в НАТО – объем инвестиций в 1999 году вырос до 8 млрд. долл. Еще более поражающие цифры иллюстрируют взаимовыгодное сотрудничество между странами-членами НАТО Чехией и Германией».

Акция прошла без столкновений или конфликтов: группа активистов местной пророссийской общественной организации «Форпост», которые намеревались пикетировать акцию «Мы – за НАТО!», прибыла на Соборную площадь после завершения акции.