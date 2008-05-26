На выборах в Киевсовет посчитали результаты с 738 участков

По данным обработки протоколов с 738 избирательных участков Блок Леонида Черновецкого на выборах в Киевсовет набирает 30,03% голосов, БЮТ – 22,47%.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовала Киевская городская территориальная избирательная комиссия.

Блок Кличко набирает 10,53% голосов избирателей, Блок Литвина – 8,057%, “Гражданский актив Киева“ - 5,8%, Партия регионов – 4,05%. Также 3% барьер преодолевает Блок Катеринчука, который получил 3,49%.

Остальные партии и блоки, по данным обработки протоколов с 738 участков, набирают меньше 3%.

Всего на досрочных выборах в Киеве работало 1026 избирательных участков.