Эксперт видит Турчинова единым кандидатом на следующих выборах

Блок “Наша Украина – Народная самооборона” на столичных выборах стал жертвой политики главы государства, которая заключалась в сохранении Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО на посту мэра столицы.

Такое мнение высказал директор PR-группы «Политтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ, комментируя предварительные результаты досрочных выборов в Киеве.

По словам эксперта, мизерный результат НУ-НС – больше заслуга Секретариата Президента, а не Юрия ЛУЦЕНКО, “на которого сейчас будут пытаться повесить всех собак”. “То, что Президент способствовал отдельному участию КАТЕРИНЧУКА и ОМЕЛЬЧЕНКО, – у меня не вызывает никаких сомнений”, - подчеркнул Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

Говоря о победе Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, эксперт отметил, что «легитимация ЧЕРНОВЕЦКОГО будет длиться меньше 2 лет, и легкой прогулки для него не будет». По его словам, “около 70% киевлян опять проголосовали против него. При этом, с учетом 50% явки, его 30% голосов в итоге превращаются в 15% поддержки в Киеве”. Здесь, по мнению Т.БЕРЕЗОВЦА, опять стоит говорить об искаженном законе о выборах, лишившем приблизительно половину киевлян, которые живут в городе, однако не имеют столичной регистрации, возможности принять участие в голосовании.

Также эксперт назвал главной неожиданностью для посторонних второе место Александра ТУРЧИНОВА на выборах мэра. “За 6 недель кампании он в десять раз нарастил рейтинг с 2%, и вышел на результат, который не прогнозировала ни одна социология”, - отметил Т.БЕРЕЗОВЕЦ. Следовательно, по его мнению, в 2010 году А.ТУРЧИНОВ будет иметь наилучшие шансы стать единственной альтернативой для всех, кто не поддерживает Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Кроме того, продолжая тему итогов киевских выборов, эксперт выразил мнение, что “Киев не превратился в Сталинград для ТИМОШЕНКО, ведь БЮТ повторил результат 2006 года”. По словам Т.БЕРЕЗОВЦА, стратегически кампания БЮТ была самой тяжелой, ведь на рейтинге блока отражались все проблемы деятельности правительства, «не говоря об обвале доллара, к которому Кабмин не имел никакого отношения и который в итоге негативно повлиял на конечный результат БЮТ”.