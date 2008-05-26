В БЮТ объясняют киевский результат НУ-НС ”бездарностью” Ющенко

Досрочные выборы в Киеве подтвердили, что нынешнего мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО поддерживают не более 15% киевлян.

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН высказал народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

По его словам, промежуточные результаты также доказали, что кандидат от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ имеет наибольшую поддержку среди киевлян по сравнению с другими кандидатами от демократических сил. “Это поставило точку в вопросе, кто будет единым кандидатом от демократических сил на следующих выборах”, - сказал В.ПИСАРЕНКО.

Комментируя результаты выборов в Киевсовет, народный депутат отметил, что низкие проценты блока “Наша Украина – Народная самооборона” являются следствием “исключительно бездарных действий” Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. “Президент сделал все, чтобы устроить Сталинград БЮТ, но ошибся, и устроил Сталинград сам себе”, - сказал В.ПИСАРЕНКО.

Народный депутат также отметил, что во время выборов были зафиксированы очень серьезные нарушения. По его словам, сейчас БЮТ проводит работу по юридическому оформлению фактов этих нарушений. В.ПИСАРЕНКО не исключил, что впоследствии они будут переданы в судебные инстанции.