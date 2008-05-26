На выборах в Киевсовет посчитали результаты с 657 участков
18:17, 26 мая 2008Политика
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Принципиальных изменений нет
Киевская городская территориальная избирательная комиссия по состоянию на 17.39 обработала данные из 657 избирательных участков: в Киевсовет проходят 7 партий и блоков.
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовала Киевская ТИК.
В частности, Блок Леонида Черновецкого набирает 29,86% голосов избирателей, БЮТ – 22,44%, Блок Виталия Кличко – 10,58%, Блок Литвина – 8,17%, “Гражданский актив Киева“ - 5,82%, Партия регионов – 4,03%, Блок Николая Катеринчука – 3,40%.
Остальные партии и блоки, по данным обработки протоколов из 657 участков, набирают меньше 3%.
Всего на досрочных выборах в Киеве работали 1026 участков.
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