На выборах в Киевсовет посчитали результаты с 657 участков

Киевская городская территориальная избирательная комиссия по состоянию на 17.39 обработала данные из 657 избирательных участков: в Киевсовет проходят 7 партий и блоков.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовала Киевская ТИК.

В частности, Блок Леонида Черновецкого набирает 29,86% голосов избирателей, БЮТ – 22,44%, Блок Виталия Кличко – 10,58%, Блок Литвина – 8,17%, “Гражданский актив Киева“ - 5,82%, Партия регионов – 4,03%, Блок Николая Катеринчука – 3,40%.

Остальные партии и блоки, по данным обработки протоколов из 657 участков, набирают меньше 3%.

Всего на досрочных выборах в Киеве работали 1026 участков.