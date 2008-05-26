На выборах в Киевсовет посчитали данные с 602 участков

Киевская городская территориальная избирательная комиссия, по состоянию на 16.39, обработала данные с 602 участков: в Киевсовет проходят 7 партий и блоков.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовала Киевская ТИК.

В частности, Блок Леонида Черновецкого набирает 29,89% голосов избирателей, БЮТ – 22,36%, Блок Виталия Кличко – 10,57%, Блок Литвина – 8,21%, “Гражданский актив Киева“ - 5,76%, Партия регионов – 4,11%, Блок Николая Катеринчука – 3,38%.

Остальные партии и блоки, по данным обработки протоколов с 602 участков, набирают меньше 3%.

Всего на досрочных выборах в Киеве работало 1026 избирательных участков.