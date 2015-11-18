"БПП" требует от ЦИК пересчитать голоса на участках в Кривом Роге, по которым есть сомнения

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе БПП.

«Пересчет бюллетеней должен быть проведен публично, в присутствии СМИ, политических партий и общественных организаций. Только это может снять любые вопросы относительно победителя выборов», - считают в партии.

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В «БПП» осуждают «начало работы новоизбранных органов местной власти до тех пор, пока не будут рассмотрены все жалобы и вынесены все судебные решения, которые касаются вопросов прозрачности избирательного процесса».

Пария «БПП «Солидарность» убеждена, что чистота и прозрачность избирательного процесса является залогом легитимности и настоящего доверия к новоизбранным местным органам власти. «Все стороны должны быть заинтересованы, чтобы были приняты все меры, чтобы процедура выявления победителя ни у кого не вызывала сомнений», - подчеркнули в партии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 ноября, возле Центральной избирательной комиссии прошел митинг политической партии "Объединение “Самопомич” с требованием отменить решение теризбиркома о результатах второго тура выборов городского головы в Кривом Роге.

Митингующие требовали от ЦИК вмешаться в ситуацию с подведением итогов местных выборов в Кривом Роге, чтобы не допустить фальсификации выборов и победы одного из кандидатов на должность городского головы Юрия Вилкула.

Также "Самопомич” заявляла, что обжалует результаты выборов в Кривом Роге.

Справка УНИАН. В Днепропетровской области городским головой Кривого Рога избран представитель "Оппозиционного блока" Юрий Вилкул. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Центральной избирательной комиссии. Отмечается, что Вилкул получил 89 тыс. 209 голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88 тыс. 457 голосов (48,83%).