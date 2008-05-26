Москаль увидел, как «почетный прокурор» Балога пытается убрать Луценко

Народный депутат Украины, член депутатской группы «Народная самооборона» Геннадий МОСКАЛЬ расценивает передачу в Генеральную прокуратуру уголовного дела в отношении министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО как реализацию “сценария Банковой” по отстранению его от исполнения служебных обязанностей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Гражданского движения «Народная самооборона».

В частности, по словам Г.МОСКАЛЯ, «к сожалению, мои предположения подтверждаются. Дело Юрия ЛУЦЕНКО, возбужденное после инцидента с мэром столицы Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, забрано из прокуратуры Киева и передано в Генеральную прокуратуру”. “Я и раньше говорил, что будут попытки вызовов на допрос, следственные действия, попытка отстранения Юрия ЛУЦЕНКО от исполнения им служебных обязанностей», – сказал народный депутат.

Таким образом, по словам Г.МОСКАЛЯ, все идет «по сценарию, который разработал Секретариат Президента во главе с «почетным прокурором» Виктором БАЛОГОЙ».

Однако Г.МОСКАЛЬ выразил убеждение, что этот сценарий заведет в никуда. “Так как и те сценарии, которые были применены против Юрия ЛУЦЕНКО осенью 2006-го и весной 2007 года”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 18 января после заседания Совета национальной безопасности и обороны между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ возникла драка.

24 января прокуратура Киева информировала, что “по факту инцидента, произошедшего 18 января 2008 года по окончании работы СНБО Украины, во время которого Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ были умышленно нанесены легкие телесные повреждения, возбуждено уголовное дело в отношении другого участника этого события согласно ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины”.

Сегодня, 26 мая, прокурор Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ сообщил, что столичная прокуратура передала уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО в Генеральную прокуратуру для дальнейшего расследования и принятия решения.

«Учитывая, что личность (Ю.ЛУЦЕНКО) является членом правительства, дело в отношении него передано в Генеральную прокуратуру», - сказал прокурор, добавив при этом, что все следственные действия, которые должна была провести киевская прокуратура, выполнены.