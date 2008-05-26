Переход армии на контракт до конца 2010 года будет сорван?

Председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО предполагает, что при сохранении нынешних тенденций ненадлежащего финансирования и невнимания к армии ее переход на контрактный принцип комплектования до конца 2010 года будет сорван.

Об этом он заявил в интервью «Газете 24».

В то же время, А.ГРИЦЕНКО указал два подхода к переходу украинской армии на контрактный принцип комплектования: первый – перенести сроки перехода с 2010 года на 2011, 2012 или последующие годы. Второй – признать задачу создания профессиональной контрактной армии приоритетной не только на бумаге, но и сконцентрировать ресурсы – финансовые, материальные, человеческие, – чтобы достичь поставленной цели к концу 2010 года.

«Я отвергаю первый и поддерживаю второй подход. Но, похоже, вопреки декларациям, Президент, правительство, Минобороны сегодня занимают другую позицию, и армия от этого только страдает», – сказал А.ГРИЦЕНКО.