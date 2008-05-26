Выборы в Киевраду: проходят 7 партий и блоков
15:20, 26 мая 2008Политика
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Обработаны данные с 488 участков
Киевская городская территориальная избирательная комиссия по состоянию на 15.03 обработала данные с 488 участков: в Киевсовет проходят 7 партий и блоков.
Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовала Киевская ТВК.
В частности, Блок Леонида Черновецкого набирает 29,75% голосов избирателей, БЮТ – 22,36%, Блок Виталия Кличко – 10,60%, Блок Литвина – 8,18%, “Гражданский актив Киева“ - 5,63%, Партия регионов – 4,26%, Блок Николая Катеринчука – 3,37%.
Остальные партии и блоки, по данным обработки протоколов из 488 участков, набирают менее 3%.
Всего на досрочных выборах в Киеве работали 1026 участков.
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