Выборы в Киевраду: проходят 7 партий и блоков

Киевская городская территориальная избирательная комиссия по состоянию на 15.03 обработала данные с 488 участков: в Киевсовет проходят 7 партий и блоков.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовала Киевская ТВК.

В частности, Блок Леонида Черновецкого набирает 29,75% голосов избирателей, БЮТ – 22,36%, Блок Виталия Кличко – 10,60%, Блок Литвина – 8,18%, “Гражданский актив Киева“ - 5,63%, Партия регионов – 4,26%, Блок Николая Катеринчука – 3,37%.

Остальные партии и блоки, по данным обработки протоколов из 488 участков, набирают менее 3%.

Всего на досрочных выборах в Киеве работали 1026 участков.