Суд по Савченко разрешил запись допроса Плотницкого, но запретил пересказывать его слова

Об этом в своем "Твиттере" написал адвокат Савченко Марк Фейгин.

"Обвинение выступило с ходатайством о запрете аудиозаписи, связи с интернетом и т.д. Ссылаются на ст. 241 ч. 5 УПК. Почитайте", - написал он.

К этому он добавил, что "если ходатайство стороны обвинения о запрете фиксации участникам будет удовлетворено, это будет означать окончание законного процесса над Савченко".

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Спустя пару минут адвокат сообщил: "Обвинению отказано. Однако нас ограничивают в обнародовании показаний Плотницкого".

По его словам, защите запретили пересказывать показания Плотницкого.

"Запретили дословно пересказывать!.. Сейчас начнется допрос Плотницкого. Рассказывать об этом запрещено", - прокомментировал Фейгин.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Фейгин заявлял, что в суд поступило заявление о том, что главарь боевиков "ЛНР" Плотницкий готов выступать в закрытом режиме на заседании суда по делу незаконно удерживаемой в России Савченко.

Суд решил проводить допрос Плотницкого в закрытом режиме. После принятия решения, по словам Фейгина, "публику удалили из зала".