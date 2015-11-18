Суд по делу Савченко решил проводить допрос Плотницкого в закрытом режиме

Об этом в Twitter написал российский адвокат Марк Фейгин.

"Суд закрыл заседание!", - заявил Фейгин.

Ранее он сообщил, что "суд удалился на 20 минут для вынесения решения по поводу закрытия процесса для допроса Плотницкого".

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В свою очередь другой адвокат Савченко Николай Полозов сообщил в Twitter, что "защита заявила отвод всей коллегии судей по делу Савченко".

Также он добавил, что "Плотницкий боится простую украинскую женщину Надежду Савченко. Это все, что нужно знать о главе т.н. ЛНР и остального сброда".

Как сообщал УНИАН, сегодня Фейгин заявлял, что в суд Донецка Ростовской области поступило заявление о том, что главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий готов выступать в закрытом режиме на заседании суда по делу незаконно удерживаемой в России Савченко.