Суд по делу Савченко решил проводить допрос Плотницкого в закрытом режиме
Суд в Донецке Ростовской области Российской Федерации по делу незаконно удерживаемой в России украинской летчицы и народного депутата Надежды Савченко решил проводить сегодняшнее заседание в закрытом режиме.
Об этом в Twitter написал российский адвокат Марк Фейгин.
"Суд закрыл заседание!", - заявил Фейгин.
Ранее он сообщил, что "суд удалился на 20 минут для вынесения решения по поводу закрытия процесса для допроса Плотницкого".
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В свою очередь другой адвокат Савченко Николай Полозов сообщил в Twitter, что "защита заявила отвод всей коллегии судей по делу Савченко".
Также он добавил, что "Плотницкий боится простую украинскую женщину Надежду Савченко. Это все, что нужно знать о главе т.н. ЛНР и остального сброда".
Как сообщал УНИАН, сегодня Фейгин заявлял, что в суд Донецка Ростовской области поступило заявление о том, что главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий готов выступать в закрытом режиме на заседании суда по делу незаконно удерживаемой в России Савченко.
Плотницкий #FreeSavchenkopic.twitter.com/TMoppiH7T6
— Mark Feygin (@mark_feygin) November 18, 2015