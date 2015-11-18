Президент заявил о новом уровне сотрудничества с США, Канадой и странами ЕС

Украина вышла на новый уровень сотрудничества со США, Канадой, Великобританией и другими странами ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время научно-практической конференции по результатам командно-штабных учений с органами военного управления войсками Вооруженных Сил Украины.

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«На абсолютно новый уровень вышло сотрудничество с нашими стратегическими партнерами: США, Канадой, Великобританией, другими странами ЕС, со странами-соседями», - заявил он.

«Организованы совместные учения, подготовка и тренинги подразделений ВСУ, спецназа, так и подразделений Нацгвардии», - добавил Порошенко.