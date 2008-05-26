Тимошенко и Кличко завершили ночное совещание с юридическими советниками

В ночь с воскресенья на понедельник в штабе БЮТ состоялась встреча Юлии ТИМОШЕНКО с лидером блока Виталием КЛИЧКО.

Об этом сообщает "Украинская правда", журналист которой был свидетелем того, как В.КЛИЧКО в сопровождении начальника своего штаба Дмитрия АНДРИЕВСКОГО и юридического советника Валерия КАРПУНЦОВА около 00:30 понедельника покинули офис БЮТ.

По словам Д.АНДРИЕВСКОГО, встреча была посвящена наработке дальнейших шагов демократических сил по итогам киевских выборов.

Позже журналисты увидели, как со второго этажа, где находится кабинет Ю.ТИМОШЕНКО, вышел депутат Верховной Рады Андрей ПОРТНОВ, который свое присутствие объяснил тем, что является заместителем руководителя штаба по юридическим вопросам.

"У нас был разговор с Виталием КЛИЧКО. Мы принимает ряд мер, которые приведут к определенной победе демократических сил", - сказал А.ПОРТНОВ.