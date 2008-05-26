Турчинов: выборы показали, что рейтинг Ющенко - около 1%

Выборы в Киеве показали, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не имеет поддержки среди украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в избирательном штабе БЮТ заявил кандидат в мэры Киева Александр ТУРЧИНОВ.

«Двойные стандарты, которые использовала улица Банковая, Секретариат Президента и сам Президент, привели к тому, что рейтинг В.ЮЩЕНКО – около 1%», - сказал А.ТУРЧИНОВ. По его мнению, НУ-НС стал заложником «падения авторитета и лица Президента Украины».

«Киев поставил оценку Виктору ЮЩЕНКО», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Он подчеркнул, что сразу после избрания нового правительства окружение Президента делало все для того, чтобы разрушить коалицию.

По его мнению, кое-кто в окружении Президента считает, что они выиграли киевские выборы, однако результат в 1% довольно странный.

«В первую очередь эти выборы проиграл Президент, проиграла та политика, которую он проводил последние 4 месяца», - считает А.ТУРЧИНОВ.