В Киевской ТИК оправдываются техническими моментами

Секретарь Киевской городской территориальной избирательной комиссии Юрий ЛОЗОВСКИЙ утверждает, что опоздание предоставления информации, касающейся явки избирателей, случается только с одним-двумя районами и связано лишь с техническими моментами.

Как передает газета «Хрещатик», по его словам, многие члены комиссий не имеют опыта, на это, возможно, повлияли неоднократные замены состава участковых комиссий.

Так, 20 субъектов избирательного процесса подали заявки на замену своих представителей, сообщил Ю.ЛОЗОВСКИЙ.

Также он заявил, что явка избирателей на данный момент является меньше, чем на предварительных выборах.

Как сообщалось, участники выборов в Киеве, в частности Блок Кличко, выражали удивление по поводу отсутствия информации от теризбиркома, касающейся явки избирателей. В частности, ТИК проинформировала о явке избирателей по состоянию на 12.00 только около 18-и часов.

В Блоке Кличко также считают, что данные о явке избирателей, обнародованные территориальной избирательной комиссией по состоянию на 12.00 (около 13%), "явно занижены". «Это является свидетельством того, что заниженную явку попытаются опробовать как новую технологию для фальсификации выборов», - отметили в пресс-службе блока.

Около 20-и часов ТИК сообщила, что явка избирателей по состоянию на 16.00 составила около 30%.