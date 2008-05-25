Кандидаты в мэры голосуют за умных, сильных и красивых (фоторепортаж)

В Киеве проходят выборы

Сегодня в Киеве согласно решению Верховной Рады Украины от 18 марта 2008 года проходят внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета. На должность городского председателя претендуют 70 человек. Фото УНИАН

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