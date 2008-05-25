Кандидаты в мэры голосуют за умных, сильных и красивых (фоторепортаж)
19:27, 25 мая 2008Политика
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В Киеве проходят выборы
Сегодня в Киеве согласно решению Верховной Рады Украины от 18 марта 2008 года проходят внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета. На должность городского председателя претендуют 70 человек.
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|Регионал Василий Горбаль обещает в случае проигрыша поздравить победителя
Фото УНИАН
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